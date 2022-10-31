Instagram çöktü mü? Kullanıcı hesapları neden askıya alınıyor?

Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü.

DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 13:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.

Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da, birkaç kullanıcı hesaplarının askıya alındığını bildirdi.

Popüler video ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram'da yavaşlama meydana geldi. Keşfet alanının 2 gün önceye ait verileri göstermesinin ardından Dowvdetector'a çok sayıda rapor iletildi.

Saat 16.00'dan itibaren artarak devam eden sorun birçok kullanıcıyı etkiledi. Instagram kullanıcıları farklı sosyal medya platformlarında konuya ilişkin yaşadığı problemleri aktarmaya başladı.

INSTAGRAM NEDEN YAVAŞ, ÇÖKTÜ MÜ?

Konuya ilişkin sosyal medya devinden henüz resmi bir açıklama gelmese de problemin önümüzdeki dakikalarda giderilmesi bekleniyor. Yaklaşık 40 dakikadır devam eden sorunun ardından kullanıcılar uygulamaya erişimde problem yaşamaya devam ediyor.

WHATSAPP DA ÇÖKMÜŞTÜ

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Whatsapp da salı günü yaklaşık 1 saat uygulamaya erişimde problem yaşamıştı. Kullanıcıların gönderdiği mesajlar karşı tarafa iletilememişti. Global çapta yaşanan sorun yaklaşık 1 saatin ardından giderilebilmişti.