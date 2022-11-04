100 bin kullanıcıya ulaşan CereMeet’in hedefi 1 milyon

Son dönemin en fazla ilgi ve merak uyandıran teknolojilerinin başında metaverse geliyor. Özellikle iş ve eğitim dünyasında da sanal ortamda düzenlenen toplantı ve etkinliklerin sayısı hızla artıyor. Türkiye'nin yeni nesil teknoloji şirketi Cerebrum Tech'in Kurucusu Dr. Erdem Erkul, her geçen gün daha fazla şirket ve kurumun iş ortamlarını ve etkinliklerini metaverse'de yer alan iletişim ve üretkenlik platformları CereMeet'e taşıdığını söyleyerek, "Bir ay içinde 100 bin kullanıcıya ulaştık. Kullanıcılar, CereMeet'te şirket içi farklı etkinlikler, konferanslar ve lansmanlar düzenliyorlar. 20 kurumsal müşterimizin yanı sıra çeşitli STK, dernek ve eğitim kurumları tarafından toplamda 5 bin toplantı ve 2 bin 500 saat görüşme gerçekleştirildi. CereMeet, çevrim içi iletişimi daha üretken, interaktif, eğlenceli ve sürdürülebilir hale getiriyor. Sanal etkinlikler, zaman ve mekan kısıtlamaları olmaksızın etkileşimi de bir üst seviyeye taşıyor. Yıllık periyotta 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



YOĞUN KULLANAN KUŞAK

CereMeet'i en sık kullanan grubun 25-40 yaş arası kullanıcılar olduğunu ve yurt dışı kullanıcı oranının yüzde 20'yi bulduğunu dile getiren Erkul, "Sektör bazında en yoğun dijital medya, eğlence, eğitim, telekomünikasyon, moda ve mimari tarafında olduğunu görüyoruz. Ağırlıklı olarak iş toplantıları ve geniş katılımlı seminerler düzenleniyor. Geleneksel iletişim platformlarında durağan bir etkileşim kurmak yerine sanal bir ofis ortamı olarak oluşturduğumuz CereMeet, çalışanların performansını ve üretkenliğini ciddi şekilde artırıyor. Uzaktan çalışmanın sürdüğü şirketler kurum içi toplantılarını bu sanal ortamda yapmayı tercih ediyor" ifadelerini kullandı.



KURUMLARA ÖZEL ÇÖZÜM

CereMeet'in kişisel kullanıcılar için çok kolay bir kurulumu olduğunu söyleyen Erkul, "Kurumsal müşterilerimize yönelik de kurulum, konfigürasyon ve etkinlik ortamlarının özelleştirilmesi konularına ücretsiz teknik destek sağlıyoruz. CereMeet'te özelleştirilebilir jenerik avatarların yanı sıra kişiye özel olarak hazırlanan 3 boyutlu fotorealistik avatarlar kullanabilme imkanı da sunuyoruz. Kullanıcılar avatarıyla katıldıkları toplantılarda el kaldırma, alkışlama, onaylama gibi hareketlerle etkileşimde bulunabiliyor. Sunum, ekran ve video paylaşımı gibi geleneksel iletişim araçlarının sorunsuz entegre edildiği CereMeet'te 80 kişiye kadar katılımla etkinlik düzenleme olanağı bulunuyor" bilgilerini paylaştı.

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