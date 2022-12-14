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Haberler Teknoloji Son dakika: Bayraktar Kızılelma ilk kez uçtu!

Son dakika: Bayraktar Kızılelma ilk kez uçtu!

Son dakika haberi...Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinden sonra ilk kez havalandı. Selçuk Bayraktar tarafından yapılan paylaşımda, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." denildi.

14.12.2022, 16:42 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022, 16:50

Son dakika: Bayraktar Kızılelma ilk kez uçtu!

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nin testleri tüm hızıyla devam ediyor. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Kızılelma, teker kesme testinden sonra ilk kez havalandı.

Selçuk Bayraktar tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..."

KIZILELMA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön veriyor. Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.

Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

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