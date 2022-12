Son dakika: Bayraktar Kızılelma ilk kez uçtu!

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nin testleri tüm hızıyla devam ediyor. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Kızılelma, teker kesme testinden sonra ilk kez havalandı.

Selçuk Bayraktar tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..."

We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord.