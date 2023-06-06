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Haberler Teknoloji James Webb 17 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiyi görüntüledi

James Webb 17 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiyi görüntüledi

En gelişmiş uzay teleskobu James Webb, sarmal galaksi NGC 5068'i görüntüledi. 2 Haziran'da yayımlanan göz kamaştırıcı fotoğraf, galaksideki parlak yıldız kümelerini ortaya çıkardı.

06.06.2023, 10:07

James Webb 17 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiyi görüntüledi

NGC 5068, Dünya'dan yaklaşık 17 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Karşılaştırabilme açısından, Samanyolu'nun Yerel Grup olarak bilinen galaksi mahallesi yaklaşık 5 milyon ışık yılı uzaklıkta.

Yani, bu galaksi yakın sayabileceğimizin ötesinde.

Mashable'da yer alan habere göre beyaz ışığın her noktası bir yıldız.

NASA, bu görüntüde binlerce yıldız olduğunu söyledi. Birçoğu, sol üstte parlak bir beyaz ışık çubuğu olarak görebileceğiniz galaksinin merkezinde asılı.

NGC 5068, Samanyolu Galaksisi gibi çubuklu sarmal galaksiler arasında yer alıyor.

Yani galaksinin merkezi çubuk şekline sahip, çubuğun uçlarındansa sarmal kollar uzanıyor.

Bu bölge çok parlak görünüyor çünkü yıldızların çoğu orada yoğunlaşmış durumda.

Gökbilimciler, galaksi merkezlerinin görüntüleriyle yıldız oluşumu hakkında derin incelemeler yapmayı hedefliyor.

James Webb, 1990'dan beri uzayın derinliklerini gözlemleyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması için tasarlandı.

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