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Haberler Teknoloji TSK'da ilk kadın amiral Kurmay Albay Gökçen Fırat oldu

TSK'da ilk kadın amiral Kurmay Albay Gökçen Fırat oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki saat 12.10'da başlayan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alındı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti.

TSK’da ilk kadın amiral Kurmay Albay Gökçen Fırat oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki saat 12.10'da başlayan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alındı. YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer aldı. Toplantı sona erdi. TSK'nın komuta kademesi belli oldu.

YAŞ kararları açıklandı. Buna göre Genelkurmay Başkanı 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak oldu. Yapılan açıklamada, "30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır." denildi.

BİR İLK YAŞANDI

YAŞ kararlarında bir ilk yaşandı. TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti.

YAŞ toplantısı kararları açıklandı! Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu

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