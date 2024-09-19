Instagram’dan çocuklar için kısıtlı hesap uygulaması

META çatısı altındaki sosyal medya platformu Instagram, çocuk ve gençlerin platformu kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren "Teen Accounts (Genç Hesapları)" uygulamasının başlayacağını duyurdu. Açıklamada, bu hesaplarla 16 yaş altındaki kullanıcıların, ebeveynlerinin izni olmadan mevcut tedbirleri değiştiremeyeceği ifade edilirken, hesabı kullanan çocuk ve gençlerin platformda görmek istedikleri konuları seçebileceği kaydedildi. Instagram'ı kullanan 16 yaş altındakilerin, varsayılan ayarda "kilitli hesaplar" kullanacağına işaret edilen açıklamada, kullanıcıların mesaj ayarlarının, yalnızca takip ettikleri kişilerin mesajını alacakları şekilde kısıtlanacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca genç kullanıcıların, Instagram'da günde 1 saat geçirmelerinin ardından uygulamayı kapatmaları için bildirim alacağı da kaydedildi.