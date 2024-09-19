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Instagram’dan çocuklar için kısıtlı hesap uygulaması

Instagram, 18 yaş altı kullanıcılar için yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu. "Genç hesapları" adı verilen uygulama kapsamında reşit olmayan kullanıcıların içeriklere erişimi ve diğer kullanıcılarla etkileşimleri sınırlandırılacak.

HABER MERKEZİ
Instagram’dan çocuklar için kısıtlı hesap uygulaması
META çatısı altındaki sosyal medya platformu Instagram, çocuk ve gençlerin platformu kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren "Teen Accounts (Genç Hesapları)" uygulamasının başlayacağını duyurdu. Açıklamada, bu hesaplarla 16 yaş altındaki kullanıcıların, ebeveynlerinin izni olmadan mevcut tedbirleri değiştiremeyeceği ifade edilirken, hesabı kullanan çocuk ve gençlerin platformda görmek istedikleri konuları seçebileceği kaydedildi. Instagram'ı kullanan 16 yaş altındakilerin, varsayılan ayarda "kilitli hesaplar" kullanacağına işaret edilen açıklamada, kullanıcıların mesaj ayarlarının, yalnızca takip ettikleri kişilerin mesajını alacakları şekilde kısıtlanacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca genç kullanıcıların, Instagram'da günde 1 saat geçirmelerinin ardından uygulamayı kapatmaları için bildirim alacağı da kaydedildi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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