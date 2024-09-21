Türkiye’de 140 bin siber saldırının önüne geçildi! Ekipler teyakkuzda

Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan "Siber Uzayda Güç ve Siber Silah Teknolojilerinin Küresel Etkisi" başlıklı raporda siber uzayda güçlenen aktörlerin saldırı amaçlı yazılımsal bir güce, yani siber silaha sahip olmasının tüm ülkeleri rahatsız ettiği belirtildi.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla kurulacak Siber Güvenlik Dair Başkanlığı da ulusal siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler geliştirerek siber güvenlikle ilgili politika, strateji ve eylem planlarının ülke çapında etkin şekilde uygulanmasına yönelik gelişmeleri takip edecek.