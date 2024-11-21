Avustralya’dan yeni sosyal medya düzenlemesi: Yasak yolda

Avustralya hükümeti, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladı. Yasa kabul edilirse, teknoloji şirketleri bu yasağı ihlal ettiklerinde 50 milyon Avustralya doları gibi yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland, parlamentoya Çevrim İçi Güvenlik Yasası'nda değişiklik yapılmasını öngören tasarıyı sundu. Rowland, "Bu reform, gençleri korumak ve ebeveynlere onların yanında olduğumuzu göstermek için yapılıyor" dedi.

Bakan Rowland, düzenlemenin sorumluluğu çocuklara veya ebeveynlere değil, sosyal medya platformlarına yüklediğini de belirtti.