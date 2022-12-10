10 Aralık sigara zammı | Sigara ne kadar oldu, hangi sigara ne kadar? Sigaraya zam mı geldi?

Sigara fiyatlarının güncel halinin ne olduğu, hangi sigaranın ne kadar zamlandığı tütün ve sigara kullananlar tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada sigaraya zam geleceği konuşulmaya başladığından beri güncel sigara fiyatlarını ve sigaraya zam gelip gelmeyeceğini araştıran vatandaşlar, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarını merak ediyor. İşte 10 Aralık Cumartesi sigara fiyatları...