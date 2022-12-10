  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri 10 Aralık sigara zammı | Sigara ne kadar oldu, hangi sigara ne kadar? Sigaraya zam mı geldi?

10 Aralık sigara zammı | Sigara ne kadar oldu, hangi sigara ne kadar? Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigara ne kadar oldu? Sigaraya 4 TL zam mı geldi? soruları son günlerde yoğun olarak araştırılıyor. Peki güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte 10 Aralık Cumartesi güncel sigara fiyatı listesi...

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 14:34 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 14:48
10 Aralık sigara zammı | Sigara ne kadar oldu, hangi sigara ne kadar? Sigaraya zam mı geldi?

Sigara fiyatlarının güncel halinin ne olduğu, hangi sigaranın ne kadar zamlandığı tütün ve sigara kullananlar tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada sigaraya zam geleceği konuşulmaya başladığından beri güncel sigara fiyatlarını ve sigaraya zam gelip gelmeyeceğini araştıran vatandaşlar, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarını merak ediyor. İşte 10 Aralık Cumartesi sigara fiyatları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
10 Aralık sigara zammı | Sigara ne kadar oldu, hangi sigara ne kadar? Sigaraya zam mı geldi?

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre yılbaşı gelmeden sigaraya 4 lira birden zam gelecek. Ancak resmi bir açıklama bulunmuyor.

10 Aralık sigara zammı | Sigara ne kadar oldu, hangi sigara ne kadar? Sigaraya zam mı geldi?

Öte yandan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

10 Aralık sigara zammı | Sigara ne kadar oldu, hangi sigara ne kadar? Sigaraya zam mı geldi?

Teklifle; Tütün ve tütün kaçakçılığının önüne geçilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda; yetki verilip verilmediğine bakılmaksızın vergi güvenliğini sağlamak için kullanılmasına zorunluluk getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi, işaretlenmesi, etiketlenen veya işaretlenen ürün bilgilerinin, kurulan veri merkezine aktarılmasını sağlayan Ürün İzleme Sistemi'ne (ÜİS), fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine neden olanlara 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

10 Aralık sigara zammı | Sigara ne kadar oldu, hangi sigara ne kadar? Sigaraya zam mı geldi?

Makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğu getirilecek

  • SON DAKİKA