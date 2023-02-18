10 bin TL deprem yardımı parası nasıl alınır? Başvuru nereden nasıl yapılır?

1-Hane başına 10 bin lira destek ödemesinden kimler yararlanabiliyor?
Konutları zarar görenlere destek ödemeleri dün itibariyle Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis'te başladı. Ödemeler AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgâh verisi dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 338 bin hanede hasar tespit çalışması tamamlandı ve ödemeler başladı.