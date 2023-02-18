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Haberler Galeri 10 bin TL deprem yardımı parası nasıl alınır? Başvuru nereden nasıl yapılır?

10 bin TL deprem yardımı parası nasıl alınır? Başvuru nereden nasıl yapılır?

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaralar hızla sarılmaya devam ediyor. Depremden etkilenenler için 10 bin TL tutarında yapılacak olan ödemeler başladı. Peki 10 bin TL yardım parası için başvuru gerekiyor mu? Ödemeler kimlere verilecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 12:32 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 12:46
10 bin TL deprem yardımı parası nasıl alınır? Başvuru nereden nasıl yapılır?
10 bin TL deprem yardımı parası nasıl alınır? Başvuru nereden nasıl yapılır?

10 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı. Deprem yardımı kimlere verilecek? 10 bin TL yardım başvuru e-Devlet'ten mi olacak? İşte tüm merak edilenler...

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10 bin TL deprem yardımı parası nasıl alınır? Başvuru nereden nasıl yapılır?
10 bin TL deprem yardımı parası nasıl alınır? Başvuru nereden nasıl yapılır?

1-Hane başına 10 bin lira destek ödemesinden kimler yararlanabiliyor?

Konutları zarar görenlere destek ödemeleri dün itibariyle Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis'te başladı. Ödemeler AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgâh verisi dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 338 bin hanede hasar tespit çalışması tamamlandı ve ödemeler başladı.

10 bin TL deprem yardımı parası nasıl alınır? Başvuru nereden nasıl yapılır?
10 bin TL deprem yardımı parası nasıl alınır? Başvuru nereden nasıl yapılır?

2-Nereye başvurmak gerekiyor?

Hane Başı Destek ödemeleri için e-Devlet'ten başvuru koşulu bulunmuyor. Hane Başı Destek Ödemeleri Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşın doğrudan hesabına, hesabı olmayanların da TC numaralarına yapılıyor.

10 bin TL deprem yardımı parası nasıl alınır? Başvuru nereden nasıl yapılır?
10 bin TL deprem yardımı parası nasıl alınır? Başvuru nereden nasıl yapılır?

3-Destek ödemesi ne zamana kadar sürecek?

Depremden büyük zarar gören 10 il, ilçeler ve köylerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Söz konusu ödemeler, devam eden hasar tespit çalışmaları sonuçlandıkça yapılıyor. Bu nedenle bir süre sınırı bulunmuyor.

10 bin TL deprem yardımı parası nasıl alınır? Başvuru nereden nasıl yapılır?
10 bin TL deprem yardımı parası nasıl alınır? Başvuru nereden nasıl yapılır?

4-Depremzedelere kira ve taşınma yardımı ne kadar?

İlk etapta oturulamaz hale gelen konutlar için hane başına 15 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. AFAD Acil Yardım ödeneğinden konteyner kentler dışında kalacak ev sahiplerine 5 bin, kiracı olanlara da 2 bin lira kira yardımı yapılacak. Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götürenlerin yakıt masrafı da karşılanıyor.

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