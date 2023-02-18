10 bin TL deprem yardımı parası nasıl alınır? Başvuru nereden nasıl yapılır?

4-Depremzedelere kira ve taşınma yardımı ne kadar?

İlk etapta oturulamaz hale gelen konutlar için hane başına 15 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. AFAD Acil Yardım ödeneğinden konteyner kentler dışında kalacak ev sahiplerine 5 bin, kiracı olanlara da 2 bin lira kira yardımı yapılacak. Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götürenlerin yakıt masrafı da karşılanıyor.