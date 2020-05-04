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Haberler Galeri 10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonucu sorgulama! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi başvurusu...

10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonucu sorgulama! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi başvurusu...

Çin'de başlayan ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda birçok tedbir alındı ve alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda kamu bankaları vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz destek kredisi imkanı sunuyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a binlerce kişi 10 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulundu. Başvuru sonuçlarını merak edenler 'temel ihtiyaç kredi başvuru sonucu' aramasını yoğun olarak gerçekleştiriyor. Peki 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İhtiyaç kredisi başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 13:07 Güncelleme Tarihi: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 13:29
10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonucu sorgulama! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi başvurusu...

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisine başvuruda bulunanlar merakla başvuru sonuçlarını araştırıyor. Peki 10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

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10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonucu sorgulama! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi başvurusu...

6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen, 10 bin TL'ye varan, 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu.

10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonucu sorgulama! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi başvurusu...

İhtiyaç kredisi aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar tarafından alınabilecek.

10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonucu sorgulama! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi başvurusu...

10 BİN TL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

VAKIFBANK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonucu sorgulama! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi başvurusu...

10 BİN TL DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA
Kredi başvurusunda bulunan ve durumunu merak eden vatandaşlar sorgulama sonuçlarını araştırıyor.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK KREDİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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