10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonucu sorgulama! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi başvurusu...

Çin'de başlayan ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda birçok tedbir alındı ve alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda kamu bankaları vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz destek kredisi imkanı sunuyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a binlerce kişi 10 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulundu. Başvuru sonuçlarını merak edenler 'temel ihtiyaç kredi başvuru sonucu' aramasını yoğun olarak gerçekleştiriyor. Peki 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İhtiyaç kredisi başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...