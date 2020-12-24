1000 TL hibe desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Koronavirüs salgını döneminde esnafa destek sürüyor. Esnafa 1000 TL hibe desteği için başvuru detayları merakla araştırılıyor. 1000 TL hibe desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neledir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 15:48Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 15:52
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ESNAFA KİRA YARDIMI KİMLERE VERİLECEK? 1000 TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
14 Aralık tarihli Kabine toplantısı sonrası milyonlarca esnafın beklediği müjde Başkan Erdoğan'dan geldi. Pandemi sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnaflara hibe desteği verileceği ifade edilirken "İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" demişti…
Birinci adımda, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin yararlanacağı desteğe ilişkin tebliğ yürürlüğe girecek. Bu hafta başvuruların toplanması ve ödeme takviminin açıklanması bekleniyor. Destek ödemelerinin yeni yıla girerken yapılacağı belirtiliyor.
E-DEVLET'TEN BAŞVURU
İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Bugün itibarıyla 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.
İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak. Kira desteği kapsamında aylık 1.3 milyar TL kaynak aktarılacak. Esnafa hibe ve diğer desteklere ilişkin ayrıntılar ise Esnaf Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma ile netleştirilecek. 1 milyon 239 bin esnafa 3 ay boyunca 1.000 lira destek yapılacak. Hibe destekten taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı yararlanacak.
1000 TL KİRA DESTEĞİ DETAYLARI BELLİ OLDU!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" dedi. İşte esnafa yapılacak kira desteği ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasının detayları...