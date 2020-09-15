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Haberler Galeri 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? E-devlet sosyal yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama!

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? E-devlet sosyal yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama!

Tüm dünya koronavirüs salgınından olumsuz etkilendi. Ancak Türkiye, vatandaşlarını korumak için çeşitli yardımlar başlattı. Bu yardımlar kapsamında ihtiyacı olan ailelere 1000 TL destek parası dağıtıldı. Peki, 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? E-devlet sosyal yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama!

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 12:39 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 12:39
1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? E-devlet sosyal yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama!

1000 TL sosyal yardım başvuruları e- Devlet üzerinden alınıyor. Sosyal yardım başvurularını tamamlayan vatandaşlar sorgulama işlemlerini yine bu sistem üzerinden gerçekleştiriyorlar. Bu yardımdan yararlanmak vatandaşlar, başvuruların nasıl yapıldığını ve şartlarını merak ediyor. Peki, 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru şartları nelerdir?

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1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? E-devlet sosyal yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama!

PANDEMİ SOSYAL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden yapılıyor.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU VE BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? E-devlet sosyal yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama!

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? E-devlet sosyal yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama!

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? E-devlet sosyal yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama!

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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