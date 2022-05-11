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11 Mayıs altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
11 Mayıs altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın alacak ya da elindeki altını satacak olanlar fiyatları yakından takip ediyor. Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? soruları yakından takip ediliyor. İşte 11 Mayıs Çarşamba güncel, anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:06
Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:11
11 Mayıs altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? soruları araştırılıyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler ve evlenecek olanlar fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. İşte 11 Mayıs Çarşamba altın fiyatları...
11 Mayıs altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
GRAM ALTIN
ALIŞ: 906,48 TL
SATIŞ: 906,67 TL
11 Mayıs altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.501,00 TL
SATIŞ: 1.527,00 TL
11 Mayıs altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.001,00 TL
SATIŞ: 3.055,00 TL
11 Mayıs altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.993,00 TL
SATIŞ: 6.088,00 TL