11 Mayıs altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

11 Mayıs altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın alacak ya da elindeki altını satacak olanlar fiyatları yakından takip ediyor. Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? soruları yakından takip ediliyor. İşte 11 Mayıs Çarşamba güncel, anlık altın fiyatları...