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Haberler Galeri 12 Haziran Pazartesi altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

12 Haziran Pazartesi altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Cuma günü döviz kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 1.475 liradan tamamladı. Evlenecekler ve altını yatırım aracı olarak tercih edenler fiyatlarda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın, ata altın ne kadar? İşte 12 Haziran Pazartesi güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 11:16 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 11:25

12 Haziran Pazartesi altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?
12 Haziran Pazartesi altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Cuma günü altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 1.475 liradan tamamladı. Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın ne kadar? Yarım altın ne kadar? İşte 12 Haziran Pazartesi güncel altın fiyatları...

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12 Haziran Pazartesi altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?
12 Haziran Pazartesi altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 1.490 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.450 lira, Cumhuriyet altını da 9.900 liradan satılıyor.

12 Haziran Pazartesi altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?
12 Haziran Pazartesi altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,3 azalışla günü 1.961 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.959 dolardan alıcı buluyor.

12 Haziran Pazartesi altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?
12 Haziran Pazartesi altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Analistler, küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon ikileminde belirsizliğin devam ettiğini belirterek, bu hafta yatırımcıların odağında ABD, Avrupa, Japonya ve Çin merkez bankalarının para politikalarının olacağını bildirdi.

12 Haziran Pazartesi altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?
12 Haziran Pazartesi altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 74 ihtimalle politika faizini sabit tutmasının beklendiğini aktaran analistler, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

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