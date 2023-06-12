12 Haziran Pazartesi altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Cuma günü döviz kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 1.475 liradan tamamladı. Evlenecekler ve altını yatırım aracı olarak tercih edenler fiyatlarda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın, ata altın ne kadar? İşte 12 Haziran Pazartesi güncel altın fiyatları...