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Haberler Galeri 13 Ağustos altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

13 Ağustos altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

Altını yatırım aracı olarak tercih edenler ve altın almak ya da satmak isteyenler fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Gram altın ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatı yükseldi mi? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 13 Ağustos Cumartesi güncel, anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:12 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:21
13 Ağustos altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

Altın fiyatları yükseldi mi? Çeyrek altın bugün ne kadar? 22 ayar bilezik, 18 ayar altın ne kadar? soruları altın alacaklar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte anlık, güncel altın fiyatları...

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13 Ağustos altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

GRAM ALTIN
ALIŞ: 1.038,87 TL
SATIŞ: 1.039,38 TL

13 Ağustos altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.702,00 TL
SATIŞ: 1.717,00 TL

13 Ağustos altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.395,00 TL
SATIŞ: 3.435,00 TL

13 Ağustos altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

TAM ALTIN
ALIŞ: 6.789,00 TL
SATIŞ: 6.848,00 TL

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