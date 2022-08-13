13 Ağustos altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

Altını yatırım aracı olarak tercih edenler ve altın almak ya da satmak isteyenler fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Gram altın ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatı yükseldi mi? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 13 Ağustos Cumartesi güncel, anlık altın fiyatları...