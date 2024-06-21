1,5 milyondan fazla turistin tercihi Muğla oldu

Ziyaretçilerin huzur içinde tatillerini geçirmeleri için her türlü güvenlik ve trafik önlemini aldıklarını belirten Akbıyık, "Kurban Bayram tatilinde Muğla'nın turistik ilçeleri yerli turistin tercihi oldu, konaklama tesislerimiz doldu." dedi. Lüks yat trafiğinin de oldukça yoğun olduğunu ifade eden Akbıyıkı, koyların da çok sayıda ziyaretçi ağırladığını kaydetti.

Akbıyık, bayramda özellikle Akyaka, Ölüdeniz ve Dalyan'da günübirlik ziyaretçi hareketliliğinin yaşandığına işaret ederek, "Muğla ve ilçelerine bayram tatili için 500 binden fazla araç giriş yaptı. 1,5 milyonun üzerinde yerli turisti kentimizde misafir ediyoruz." diye konuştu.