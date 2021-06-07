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Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü Asya kulesine ilk tabliye bloğu yerleştirildi

1915 Çanakkale Köprüsü Asya kulesine ilk tabliye bloğu yerleştirildi

Tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak "1915 Çanakkale Köprüsü"nün ilk tabliye bloku vinç yardımıyla konuldu. Yüzer vinçle 87 tabliye bloku birbirine eklenerek araçların geçeceği yol oluşturulacak.

Giriş Tarihi: 7 Haziran 2021 Pazartesi 12:27 Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2021 Pazartesi 12:30
1915 Çanakkale Köprüsü Asya kulesine ilk tabliye bloğu yerleştirildi

Asya yakasındaki Lapseki ilçesi Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkileri arasında devam eden çalışmalar kapsamında Çanakkale Boğazı güneyden kuzeye 05.00-12.15 saatleri arasında gemi trafiğine kapatıldı.

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1915 Çanakkale Köprüsü Asya kulesine ilk tabliye bloğu yerleştirildi

Sütlüce Şantiye Sahası'nda bulunan ilk tabliye bloku, gemiyle Şekerkaya mevkisine sevk edildi.

1915 Çanakkale Köprüsü Asya kulesine ilk tabliye bloğu yerleştirildi

45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki blok, 318 metre yüksekliğindeki kulenin zemin platformunun üzerine Singapur bayraklı, 106 metrelik "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinçle yerleştirildi.

1915 Çanakkale Köprüsü Asya kulesine ilk tabliye bloğu yerleştirildi

Araçların geçeceği yol, 87 tabliye blokunun birbirine eklenmesiyle oluşacak. "Kedi yolu" arasında bağlantıyı sağlayan 27 köprünün söküm çalışmaları da sürüyor.

1915 Çanakkale Köprüsü Asya kulesine ilk tabliye bloğu yerleştirildi

Yapımında 649'u mühendis 5 bin kişinin çalıştığı köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de açılması planlanıyor.

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