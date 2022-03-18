1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor! İşte 'Simgelerin Köprüsü'nün hayran bırakan özellikleri

Ulaşımda mega proje olan 1915 Çanakkale Köprüsü bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile açılacak. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde açılacak olan köprü için heyecan dorukta. Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı. İşte dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nğn bilinmeyenleri...