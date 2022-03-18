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Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor! İşte 'Simgelerin Köprüsü'nün hayran bırakan özellikleri

1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor! İşte 'Simgelerin Köprüsü'nün hayran bırakan özellikleri

Ulaşımda mega proje olan 1915 Çanakkale Köprüsü bugün Başkan Erdoğan'ın katılımı ile açılacak. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde açılacak olan köprü için heyecan dorukta. Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı. İşte dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nğn bilinmeyenleri...

Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 11:37 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 11:46
1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor! İşte ’Simgelerin Köprüsü’nün hayran bırakan özellikleri

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

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1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor! İşte ’Simgelerin Köprüsü’nün hayran bırakan özellikleri

İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden köprü ve otoyol bağlantısında açılış için hazırlık yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresinde düzenleme yapılarak, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edildi, eksiklikler giderildi.

1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor! İşte ’Simgelerin Köprüsü’nün hayran bırakan özellikleri

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.

1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor! İşte ’Simgelerin Köprüsü’nün hayran bırakan özellikleri

DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ
Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor! İşte ’Simgelerin Köprüsü’nün hayran bırakan özellikleri

"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

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