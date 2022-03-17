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1915 Çanakkale Köprüsü henüz açılmadan bölgenin değerini katladı! Taşı toprağı altına çevirdi
1915 Çanakkale Köprüsü henüz açılmadan bölgenin değerini katladı! Taşı toprağı altına çevirdi
Türkiye'nin en değerli projelerinden biri yarın açılıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapılması haberi bile yetmiş bölgede emlak fiyatları artışa geçmişti. Büyük gün geldi, köprü tamamlandı. Köprünün yapıldığı yerin yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgelerinde yer kalmadı, satılık arsa ise bulunmuyor. Bölgenin taşı toprağı adeta altına döndü.
Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 09:55
Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 09:59
1915 Çanakkale Köprüsü henüz açılmadan bölgenin değerini katladı! Taşı toprağı altına çevirdi
1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor. Yapım aşamasında bölgede arazi satışlarına rekor kırdıran köprü, inşaatın başladığı 2017'den bu yana adeta şehri ihya etti. Arazi ve arsa fiyatlarının yüzde 500-600 arttığı şehirde birçok bölgede satılık bir metrekare arsa bile kalmadı. İmar izni olmamasına rağmen yatırımcılar tarlaları bile kapış kapış almaya devam ediyor.
1915 Çanakkale Köprüsü henüz açılmadan bölgenin değerini katladı! Taşı toprağı altına çevirdi
Özellikle yazlık bölgeler katlanan fiyatlara rağmen büyük talep görüyor. Köprüyle birlikte İstanbul ve Avrupa ile bağlantı süresi iki saate düşen Çanakkale, sanayi yatırımcılarının da akınına uğradı. Çanakkale Köprüsü'ne 14 kilometre mesafedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) doluluk yüzde 100'e ulaştı.
1915 Çanakkale Köprüsü henüz açılmadan bölgenin değerini katladı! Taşı toprağı altına çevirdi
OSB yönetimi 440 bin metrekarelik bir genişleme alanını daha yatırımcıya açtı. Yapım aşamasındaki Ezine Gıda İhtisas OSB'ye de talep artmış durumda.
1915 Çanakkale Köprüsü henüz açılmadan bölgenin değerini katladı! Taşı toprağı altına çevirdi
"ORASI DA DOLDU"
Çanakkale OSB Başkanı Fahrettin Ersoy, "OSB'de 67 parselimiz doldu. Merkez OSB'de yeni genişleme alanı yaptık, orası da doldu. Kağıt sektöründe bir yatırımcı 250 bin metrekare yer istedi" dedi.
1915 Çanakkale Köprüsü henüz açılmadan bölgenin değerini katladı! Taşı toprağı altına çevirdi
YABANCILAR DA GELİYOR
Köprünün açılmasıyla Yunanistanİpsala'ya 1.5 saatte, İstanbul Havalimanı'na 2.5 saatte gidilebileceğini anlatan Ersoy, "Çanakkale ulaşılabilir bir yer oldu" diye konuştu. Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu ise "Yerli ve yabancı yatırımcı Çanakkale'de yatırım yapmayı gündemine aldı" dedi.