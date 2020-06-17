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1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye konuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yükseklikteki ayakları, yakın zamanda tamamlanırken, çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Lapseki yakasında bulunan, 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ilk tabliye konuldu. Her biri 17 metre genişliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğunda toplam 42 parçadan oluşacak tabliyeler, itme ve sürme yöntemiyle viyadüğün denizle buluştuğu noktaya kadar ulaşacak.

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 14:55 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020 Çarşamba 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





