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> 2020 Emekli maaş zam oranı belli oldu mu? İşte zamlı emekli maaşı listesi...
2020 Emekli maaş zam oranı belli oldu mu? İşte zamlı emekli maaşı listesi...
Emekli maaşlarında son viraja girildi. Milyonlarca emeklinin 2020 maaş zam oranı 3 Ocak Cuma günü belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon oranlarının emekli maaşlarına nasıl yansıyacağını merak konusu oldu. İşte zamlı emekli maaşı listesi...
Giriş Tarihi: 31 Aralık 2019 Salı 11:25
Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2019 Salı 11:27
Emekli maaşlarında son viraja girildi. Milyonlarca emeklinin 2020 maaş zam oranı 3 Ocak Cuma günü belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon oranlarının emekli maaşlarına nasıl yansıyacağını merak konusu oldu. İşte zamlı emekli maaşı listesi...
Ocak zammında son viraja girildi. Zam oranı bu hafta belli olacak.
3 Ocak Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon oranları emeklilerin zam oranını gösterecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak.
Memur emeklilerine ise memurlar gibi yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.