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2020'de pasaport, yeni kimlik kartı, MTV ve trafik cezaları ücretleri ne kadar olacak?

2020 yılında pasaport, kimlik, ehliyet, MTV, trafik cezalarının ne kadar olacağı belli oldu. Yeniden değerleme oranına göre 2020'de pasaport, kimlik kartı, ehliyet ve mtv ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4 Kasım 2019 Pazartesi 13:08 Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2019 Pazartesi 13:15
2020'de pasaport, yeni kimlik kartı, MTV ve trafik cezaları ücretleri ne kadar olacak?

2020 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Haber Global'in haberine göre 2020 yılında pasaport harcı, yeni kimlik harçları, ödenecek MTV miktarları gibi birçok rakam yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranına göre şöyle belirlenecek:

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2020'de pasaport, yeni kimlik kartı, MTV ve trafik cezaları ücretleri ne kadar olacak?

Pasaport Süresi Pasaport Harcı Pasaport Defter Bedeli

6 ay 184 TL 163 TL

1 yıl 304 TL 163 TL

2 yıl 496 TL 163 TL

2020'de pasaport, yeni kimlik kartı, MTV ve trafik cezaları ücretleri ne kadar olacak?

Pasaport Süresi Pasaport Harcı Pasaport Defter Bedeli

3 yıl 705 TL 163 TL

4 yıl ve üstü 994 TL 163 TL

2020'de pasaport, yeni kimlik kartı, MTV ve trafik cezaları ücretleri ne kadar olacak?

2020 YILI EHLİYET HARCI ÜCRETLERİ

A1-A2-A sınıfı 249 TL

B sınıfı 751 TL

2020'de pasaport, yeni kimlik kartı, MTV ve trafik cezaları ücretleri ne kadar olacak?

F sınıfı 249 TL

C ve D sınıfı 1254 TL

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