2020'de pasaport, yeni kimlik kartı, MTV ve trafik cezaları ücretleri ne kadar olacak?

2020'de pasaport, yeni kimlik kartı, MTV ve trafik cezaları ücretleri ne kadar olacak?

2020 yılında pasaport, kimlik, ehliyet, MTV, trafik cezalarının ne kadar olacağı belli oldu. Yeniden değerleme oranına göre 2020'de pasaport, kimlik kartı, ehliyet ve mtv ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar...