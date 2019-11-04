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2020'de pasaport, yeni kimlik kartı, MTV ve trafik cezaları ücretleri ne kadar olacak?
2020 yılında pasaport, kimlik, ehliyet, MTV, trafik cezalarının ne kadar olacağı belli oldu. Yeniden değerleme oranına göre 2020'de pasaport, kimlik kartı, ehliyet ve mtv ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 4 Kasım 2019 Pazartesi 13:08Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2019 Pazartesi 13:15
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2020 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Haber Global'in haberine göre 2020 yılında pasaport harcı, yeni kimlik harçları, ödenecek MTV miktarları gibi birçok rakam yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranına göre şöyle belirlenecek: