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Haberler Galeri 2023 PTT personel alımı olacak mı? PTT personel alım başvurusu nereden nasıl yapılır? PTT personel alım başvuru ekranı...

2023 PTT personel alımı olacak mı? PTT personel alım başvurusu nereden nasıl yapılır? PTT personel alım başvuru ekranı...

PTT personel alımı ne zaman olacak? PTT personel alım tarihleri belli oldu mu? soruları yoğun olarak araştırılıyor. PTT personel alımına ilişkin en çok merak edilenlerin başında başvuru tarihleri ve alım yapılacak branşlar geliyor. Peki PTT 10 bin personel alımı yapacak m? İşte 2023 PTT personel alımına ilişkin tüm merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 16:18

2023 PTT personel alımı olacak mı? PTT personel alım başvurusu nereden nasıl yapılır? PTT personel alım başvuru ekranı...

PTT 10 bin personel alımı yapacak mı? PTT personel alım tarihleri netleşti mi? PTT hangi branşlarda personel alımı yapacak? soruları sıklıkla araştırılıyor. PTT'nin 2023 yılında 10 bin personel alımı yapacağı iddia edilmişti. PTT'nin resmi sitesinde personel alımına ilişkin detaylar paylaşıldı mı? İşte 2023 PTT personel alım detayları...

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2023 PTT personel alımı olacak mı? PTT personel alım başvurusu nereden nasıl yapılır? PTT personel alım başvuru ekranı...

2023 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
2023 yılı PTT 10 bin personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Personel alımına ilişkin duyuru yapılıp tarihler belli olduğunda detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.

2023 PTT personel alımı olacak mı? PTT personel alım başvurusu nereden nasıl yapılır? PTT personel alım başvuru ekranı...

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
PTT'de işe alınacak personel güncel şartları henüz belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

2023 PTT personel alımı olacak mı? PTT personel alım başvurusu nereden nasıl yapılır? PTT personel alım başvuru ekranı...

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

2023 PTT personel alımı olacak mı? PTT personel alım başvurusu nereden nasıl yapılır? PTT personel alım başvuru ekranı...

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

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