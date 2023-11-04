2024 asgari ücret ne kadar olacak? Rakam belli oldu mu?

Yeni yıla kısa bir süre kala asgari ücret araştırmaları da başladı. '2024'de asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu da sizinle paylaşmak isterim" açıklamasında bulunmuştu. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte masaya gelecek rakam...