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2024 asgari ücret ne kadar olacak? Rakam belli oldu mu?

Yeni yıla kısa bir süre kala asgari ücret araştırmaları da başladı. '2024'de asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu da sizinle paylaşmak isterim" açıklamasında bulunmuştu. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte masaya gelecek rakam...

SABAH

Giriş Tarihi: 4 Kasım 2023 Cumartesi 15:52 Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2023 Cumartesi 16:05

2024 asgari ücret ne kadar olacak? Rakam belli oldu mu?

Asgari ücret ne kadar olacak? 2024 asgari ücret rakamı belli oldu mu? soruları milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan ne karar çıkacak? Masaya gelecek rakamlar ne? İşte o hesaplar...

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2024 asgari ücret ne kadar olacak? Rakam belli oldu mu?

Asgari ücret 7-8 milyon işçiyi doğrudan ilgilendirirken diğer çalışanları, işsizleri, sosyal yardım alanları da dolaylı olarak etkiliyor. Asgari ücretteki artış işsizlik maaşından sosyal yardımların gelir kriterine kadar her türlü ödemeyi değiştirirken, çalışanlar açısından da maaş zammı anlamı taşıyor.

2024 asgari ücret ne kadar olacak? Rakam belli oldu mu?

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Önümüzdeki ay toplanacak olan Asgari Ücret Tespit komisyonu öncesinde taraflar hazırlıklara başladı. Hem işçi kesimini temsil edecek olan Türk-İŞ hem de işveren kesimini temsil edecek olan TİSK masaya getireceği teklifler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

2024 asgari ücret ne kadar olacak? Rakam belli oldu mu?

Hükümetten yapılan açıklamalarda ise işçilerin aynen emekliler ve memurlarda olduğu gibi enflasyona ezdirilmeyeceği vurgusu öne çıkıyor.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 yılı asgari ücretini belirlemek için aralık ayı başında komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi.

2024 asgari ücret ne kadar olacak? Rakam belli oldu mu?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Şu anda net asgari ücret 11.402,32 TL olarak uygulanıyor. Memur maaş artışı baz alınırsa yüzde 50 artış olduğunda net rakam 17.103,48 TL'ye çıkacak.6 aylık enflasyona göre artış yapılmasına karar verilirse yeni asgari ücret net 15.735,20 TL olacak. Hükümetten yapılan açıklamalarda ve bugüne kadar yapılan artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının hep enflasyonun üzerinde olduğu görülüyor.Bu yüzden yüzde 38'lik 6 aylık enflasyon oranının refah payı ile yüzde 50'ye çıkartılması beklenen bir sonuç olarak ortada duruyor. Bu durumda yeni asgari ücretin 17 bin liranın üzerine çıkacağı görülüyor.

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