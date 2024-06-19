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Haberler Galeri 2024 BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI? | BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2024 BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI? | BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2024 Bekçilik başvurusu ne zaman? Çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru tarihi belli oldu mu? Başvuru şartları neler? soruları araştırılıyor. İşte 2024 bekçi alımına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 19.06.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 12:48

2024 BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI? | BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
2024 BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI? | BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2024 bekçi alımı başladı mı? Bekçilik başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Bekçi olmak için boy ve kilo şartı var mı? soruları araştırılıyor. Peki 2024 çarşı ve mahalle bekçiliği başvuruları başladı mı? Başvurular için tarih belli mi? İşte ayrıntılar...

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2024 BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI? | BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
2024 BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI? | BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları henüz başlamadı.

Bekçilik başvuru tarihleri ile ilgili duyurular için haber sitemizi takip edebilirsiniz.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR?
2024/1. dönem bekçi alımı şartları henüz açıklanmadı. Ancak 2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,

2024 BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI? | BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
2024 BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI? | BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,