24 Ağustos Çarşamba altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

Altını yatırım aracı olarak tercih edenler ve özellikle evlenecekler olanlar fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Altın fiyatları yükseldi mi? Altın ne zaman alınmalı? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? soruları araştırılıyor. İşte 24 Ağustos Çarşamba güncel, anlık altın fiyatları...