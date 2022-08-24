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24 Ağustos Çarşamba altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?
24 Ağustos Çarşamba altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?
Altını yatırım aracı olarak tercih edenler ve özellikle evlenecekler olanlar fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Altın fiyatları yükseldi mi? Altın ne zaman alınmalı? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? soruları araştırılıyor. İşte 24 Ağustos Çarşamba güncel, anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:08
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:12
24 Ağustos Çarşamba altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? Altın almalı mı satmalı mı? soruları araştırılıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.019 lira seviyesinde işlem görüyor.
24 Ağustos Çarşamba altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?
Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 1.018,1 liradan tamamladı.
24 Ağustos Çarşamba altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.019 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.676 lira, Cumhuriyet altını da 6.825 liradan satılıyor.
24 Ağustos Çarşamba altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.750 dolardan işlem görüyor.
24 Ağustos Çarşamba altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında dalgalanmaya neden olduğunu söyledi.