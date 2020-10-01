4 dev resmen parçalandı! Aliağa'ya 500 milyon dolar

Ağırlıklı olarak demir-çelik sanayisine giden malzemeler ham madde olarak kullanılırken, bazı ürünler de belirlenen kurallara göre ikinci el olarak satılıyor. Ortalama 6 ay süren söküm işlemi sonunda dev gemilerden geriye bir tek "çöp" bile kalmıyor. Dev gemilerin geçtiği tüm bu aşamalar, gerek bağımsız denetçiler gerekse ilgili bakanlıklar tarafından sık sık kontrol ediliyor.