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Haberler Galeri 4 dev resmen parçalandı! Aliağa'ya 500 milyon dolar

4 dev resmen parçalandı! Aliağa'ya 500 milyon dolar

Kuru yük gemilerinden tankerlere, savaş gemilerinden yüzen otellere kadar çok farklı kullanım amaçlarına hizmet eden yüzlerce dev gemi, ömürlerini tamamladıktan sonra Aliağa'daki gemi geri dönüşüm bölgesinde ekonomiye kazandırılıyor.

Giriş Tarihi: 1 Ekim 2020 Perşembe 13:01
4 dev resmen parçalandı! Aliağa'ya 500 milyon dolar

Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Sanayi Bölgesi'nde 22 şirket, 26 parselde hizmet veriyor. Farklı boyutlarda gemilerin sökümünün yapıldığı bölgede yaklaşık 1500 kişi doğrudan, 1000 kişi de dolaylı olarak istihdam ediliyor. Kurulduğu 1976 yılında küçük gemilerin sökümünün yapıldığı tersanelerde şimdilerde dünyanın önde gelen armatörleri, gemilerini söktürmek için sıraya giriyor.

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4 dev resmen parçalandı! Aliağa'ya 500 milyon dolar

Özellikle son aylarda kruvaziyer gemilerin sökümlerinin arttığı bölgede, büyük kruvaziyer şirketleri, gemilerinin dönüşümü için Türk firmalarına güveniyor.

Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi verilerine göre, 2019'da 112 geminin sökümünün yapıldığı ilçede bu yılın 8 ayında 83 hurda gemi ekonomiye kazandırıldı.

4 dev resmen parçalandı! Aliağa'ya 500 milyon dolar

SÖKÜM YAKLAŞIK 6 AY SÜRÜYOR

Denizlerde ömrünü tamamlamış gemilerin dönüşüm yolcuğu ilk olarak firmaların anlaşmasıyla başlıyor. Gemiler kimi zaman armatörler kimi zaman ise gemi geri dönüşüm firmaları tarafından tersaneye getiriliyor. Burada alanında uzman kişiler tarafından parçalanmaya başlayan dev gemilerden çıkan malzemeler ayıklanıyor. Pruvadan başlayan söküm işlemi pupayla sona eriyor.

4 dev resmen parçalandı! Aliağa'ya 500 milyon dolar

Ağırlıklı olarak demir-çelik sanayisine giden malzemeler ham madde olarak kullanılırken, bazı ürünler de belirlenen kurallara göre ikinci el olarak satılıyor. Ortalama 6 ay süren söküm işlemi sonunda dev gemilerden geriye bir tek "çöp" bile kalmıyor. Dev gemilerin geçtiği tüm bu aşamalar, gerek bağımsız denetçiler gerekse ilgili bakanlıklar tarafından sık sık kontrol ediliyor.

4 dev resmen parçalandı! Aliağa'ya 500 milyon dolar

PANDEMİ YOĞUNLUĞU

Dünya Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Birliği ve Şimşekler Gemi Söküm Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Orbay Şimşek, AA muhabirine, gemi söküm ve geri dönüşümüne ilişkin bilgi verdi. Gemi geri dönüşüm sanayicilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ortaya çıkan durumu fırsata çevirdiğini söyleyen Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi krizi fırsata çevirebilecek güçte bir ülke olduğumuzdan yola çıkarak söyleyebiliriz ki gemi geri dönüşüm sanayisi Kovid-19 krizini fırsata çevirebilmiş sektörlerin başında geliyor." dedi.

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