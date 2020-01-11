  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > 555 bin kişiye ‘iş’te fırsat kapısı

555 bin kişiye ‘iş’te fırsat kapısı

2020 yılı öğrenci, genç, kadın herkes için fırsat yılı olacak. 230 bin kadın aktif işgücü programına alınırken, 15-29 yaş arası 260 bin genç işbaşı eğitim programına katılacak. 45 bin gence mesleki eğitim kursu verilecek ve 20 bin genç teknoloji eğitimine alınacak. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2020 Cumartesi 00:46 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2020 Cumartesi 00:46
555 bin kişiye ‘iş’te fırsat kapısı

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen aktif işgücü ve işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarına yaklaşık 555 bin kişi katılacak.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
555 bin kişiye ‘iş’te fırsat kapısı

230 bin kadın aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlara alınacak.

555 bin kişiye ‘iş’te fırsat kapısı

260 bin genç işbaşı eğitim programlarından, 45 bin genç de mesleki eğitim kurslarından yararlanacak.

555 bin kişiye ‘iş’te fırsat kapısı

Teknolojik dönüşüme nitelikli işgücü yetiştirerek yön vermek için düzenlenen kurslar ve işbaşı eğitim programlarına yaklaşık 20 bin genç alınacak.

555 bin kişiye ‘iş’te fırsat kapısı

BİR TAŞLA ÜÇ KUŞ
İŞKUR'un düzenlediği bu programlara ve kurslara öğrenciler, engelliler, hükümlüler, işsizler katılıyor. Bu kapsamda işbaşı ve girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar ve meslek kursları uygulanıyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Askerden dönene işsizlik maaşı!
Askerden dönene işsizlik maaşı!
BİZE ULAŞIN