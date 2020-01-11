555 bin kişiye ‘iş’te fırsat kapısı
2020 yılı öğrenci, genç, kadın herkes için fırsat yılı olacak. 230 bin kadın aktif işgücü programına alınırken, 15-29 yaş arası 260 bin genç işbaşı eğitim programına katılacak. 45 bin gence mesleki eğitim kursu verilecek ve 20 bin genç teknoloji eğitimine alınacak. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 11 Ocak 2020 Cumartesi 00:46
Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2020 Cumartesi 00:46
Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen aktif işgücü ve işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarına yaklaşık 555 bin kişi katılacak.
230 bin kadın aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlara alınacak.
260 bin genç işbaşı eğitim programlarından, 45 bin genç de mesleki eğitim kurslarından yararlanacak.
Teknolojik dönüşüme nitelikli işgücü yetiştirerek yön vermek için düzenlenen kurslar ve işbaşı eğitim programlarına yaklaşık 20 bin genç alınacak.
BİR TAŞLA ÜÇ KUŞ
İŞKUR'un düzenlediği bu programlara ve kurslara öğrenciler, engelliler, hükümlüler, işsizler katılıyor. Bu kapsamda işbaşı ve girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar ve meslek kursları uygulanıyor.