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555 bin kişiye ‘iş’te fırsat kapısı

2020 yılı öğrenci, genç, kadın herkes için fırsat yılı olacak. 230 bin kadın aktif işgücü programına alınırken, 15-29 yaş arası 260 bin genç işbaşı eğitim programına katılacak. 45 bin gence mesleki eğitim kursu verilecek ve 20 bin genç teknoloji eğitimine alınacak. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2020 Cumartesi 00:46 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2020 Cumartesi 00:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





