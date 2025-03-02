7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri
BİM'de bu cuma hangi ürünler indirimli? BİM'in cuma indirimlerinde bu hafta motosiklet, ankastre set, fırın, televizyon, mutfak ürünleri ve bakım ürünleri indirimli fiyatla satışa sunuluyor. İşte 7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...
HABER MERKEZİ
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BİM'de bu hafta hangi ürünlerin indirimli olduğu araştırılıyor. BİM haftalık aktüel ürünler indirimleri belli oldu. Peki bu hafta BİM'de hangi ürünlerde indirim var? İşte 7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...