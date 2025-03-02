BİM'de bu hafta hangi ürünlerin indirimli olduğu araştırılıyor. BİM haftalık aktüel ürünler indirimleri belli oldu. Peki bu hafta BİM'de hangi ürünlerde indirim var? İşte 7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...