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Haberler Galeri 7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri

7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri

BİM'de bu cuma hangi ürünler indirimli? BİM'in cuma indirimlerinde bu hafta motosiklet, ankastre set, fırın, televizyon, mutfak ürünleri ve bakım ürünleri indirimli fiyatla satışa sunuluyor. İşte 7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri

BİM'de bu hafta hangi ürünlerin indirimli olduğu araştırılıyor. BİM haftalık aktüel ürünler indirimleri belli oldu. Peki bu hafta BİM'de hangi ürünlerde indirim var? İşte 7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

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7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri

RIVERO 125CC MOTOSİKLET 2024 SERİ

• Hacim: 124.6cc Motor Tipi: Tek Silindir, Hava Soğutmalı
• Maksimum Güç: 8.72 Hp / 7000rpm
• Maksimum Tork: 9.2 N.m / 5000rpm

7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri

BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET

• DAVLUMBAZ
• OCAK
• FIRIN

7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri

ELEKTRİKLİ TEK GÖZLÜ OCAK

• 1500 Watt güç
• Ayarlanabilir ısı kontrolü
• Güç uyarı lambası

7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri
7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri
7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri
7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri
7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri
7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri
7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri
7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri
7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri
7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri
7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri