  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri 81 ile sosyal konut projesi! Bakan Kurum 'Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi' diyerek duyurdu

81 ile sosyal konut projesi! Bakan Kurum 'Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi' diyerek duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ile yapılacak olan sosyal konut projeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum "İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız. Bu çerçevede aslında konutlarımızı yaptığımız alanlarla yüzde 50'sini yeşil alanlara terk ediyoruz. İçinde sosyal donatıları var, yeşil alanları var, camileri var, okulları var ve aslında medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşme modelini 81 ilimizde yaygın bir şekilde sürdürüyor olacağız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 16:19 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 16:26
81 ile sosyal konut projesi! Bakan Kurum ’Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi’ diyerek duyurdu

Hükümet konut fiyatları ve kiralardaki fahiş artıştan mağdur olan vatandaşlar için düğmeye bastı. Dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle ev sahibi yapılacak. Türkiye'nin 81 ilinde 150 bin konut inşa edilmesi planlanıyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
81 ile sosyal konut projesi! Bakan Kurum ’Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi’ diyerek duyurdu

Vatandaşın konut yapabilmesi için Hazine arazileri de satışa çıkarılıyor. Konut ve arsa satışıyla ilgili detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ağustos ayında açıklayacak.

81 ile sosyal konut projesi! Bakan Kurum ’Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi’ diyerek duyurdu

EN BÜYÜK SOSYAL PROJE
Ankara Çankaya İleri Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını belirterek, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız" dedi.

81 ile sosyal konut projesi! Bakan Kurum ’Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi’ diyerek duyurdu

HAZİNE ARAZİLERİ DE AÇILIYOR
Hükümet Hazine arazilerini de uygun koşullarda konut yapımı için vatandaşa açacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi konut fiyatlarının daha çok arttığı şehirlerde ihtiyaca ve talebe göre sayıyı belirleyecek. Hazine arazileri evi olmayan vatandaşlara verilecek.

81 ile sosyal konut projesi! Bakan Kurum ’Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi’ diyerek duyurdu

VERGİ MUAFİYETİ DE OLACAK
Vatandaşa, arsayı aldığında evi yaptığı sürede resim, harç ve KDV muafiyeti gibi destekler de sunulacak. Hazine arazisi tahsis edilirken belirli süre elden çıkarmama şartı konulacak. Arsanın yerine göre metrekare büyüklükleri belirlenecek.

  • SON DAKİKA