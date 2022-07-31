81 ile sosyal konut projesi! Bakan Kurum 'Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi' diyerek duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ile yapılacak olan sosyal konut projeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum "İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız. Bu çerçevede aslında konutlarımızı yaptığımız alanlarla yüzde 50'sini yeşil alanlara terk ediyoruz. İçinde sosyal donatıları var, yeşil alanları var, camileri var, okulları var ve aslında medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşme modelini 81 ilimizde yaygın bir şekilde sürdürüyor olacağız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...