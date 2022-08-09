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9 Ağustos Salı altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?
9 Ağustos Salı altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?
Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın bugün ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi? soruları merak ediliyor. İşte 9 Ağustos Salı güncel altın fiyatları....
Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2022 Salı 09:15
Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2022 Salı 09:25
9 Ağustos Salı altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?
Altın fiyatları bugün yükseldi mi? Altın almalı mı satmalı mı? Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? soruları merak ediliyor. Evlenecekler ve yatırım aracı olarak altını tercih edenler fiyatları yakından takip ediyor. İşte 9 Ağustos Salı altın fiyatları...
9 Ağustos Salı altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?
GRAM ALTIN
ALIŞ: 1.032,11 TL
SATIŞ: 1.032,27 TL
9 Ağustos Salı altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.690,00 TL
SATIŞ: 1.706,00 TL
9 Ağustos Salı altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.370,00 TL
SATIŞ: 3.413,00 TL
9 Ağustos Salı altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.741,00 TL
SATIŞ: 6.802,00 TL