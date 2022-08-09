9 Ağustos Salı altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

Altın fiyatları bugün yükseldi mi? Altın almalı mı satmalı mı? Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? soruları merak ediliyor. Evlenecekler ve yatırım aracı olarak altını tercih edenler fiyatları yakından takip ediyor. İşte 9 Ağustos Salı altın fiyatları...