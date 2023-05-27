Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Marmara’nın Ege’ye açılan kapısı Assos ve Troya tünelleri bölge ekonomisini hızlandırdı

Kazdağları'nın altından geçen Asos ve Truva tünelleri 45 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürürken bölge ekonomisini de hızlandırdı. Çanakkale AK Parti İl Başkanı Naim Makas, "Vatandaşlarımızın çok daha güvenli bir yolculuk yaptığı, yakıttan, zamandan tasarruf ettiği ve bunlarla beraber turizmin çok yoğun bir şekilde yaşandığı bu bölgede dünya vatandaşlarının, yerli turistlerimizin çok daha rahatlıkla gelip bölge turizmine eşlik etmesi, bölge turizmi içerisindeki o tarihi yerleri ziyaret etmesi, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla sağlamış olduğu katkıları biz çok çok önemli buluyoruz" diye konuştu.