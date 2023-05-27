Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Marmara’nın Ege’ye açılan kapısı Assos ve Troya tünelleri bölge ekonomisini hızlandırdı

Tünellerin Marmara'nın Ege'ye açılan kapısı olduğuna değinen Makas, "Bu kıymetli dönemde Assos-Troya tünellerinin yapıldığı Ayvacık bölgesinde turizm, tarım ve hayvancılık anlamında önemli bir yeri olan böylesine güzel ve kıymetli bir yerde bu tünelin hayata geçmesi bizi mutlu etmiştir. Nitekim bu tüneller Çanakkale'mizin Marmara'nın Ege'ye açılan kapısı olmuştur. 45 dakikalık yolculuğun 5 dakikaya düştüğü, insanlarımızın, vatandaşlarımızın çok daha güvenli bir yolculuk yaptığı, yakıttan, zamandan tasarruf ettiği ve bunlarla beraber turizmin çok yoğun bir şekilde yaşandığı bu bölgede dünya vatandaşlarının, yerli turistlerimizin çok daha rahatlıkla gelip bölge turizmine eşlik etmesi, bölge turizmi içerisindeki o tarihi yerleri ziyaret etmesi, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla sağlamış olduğu katkıları biz çok çok önemli buluyoruz" diye konuştu.