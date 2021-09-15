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Afyonkarahisar'da üretti! 20 ülke satın almak için sıraya girdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir tesiste üretilen mısır ve ayçiçeği hasat tablaları, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 20 ülkeye ihraç ediliyor. İşletme sahibi Hüseyin Aktürk, "En çok ihracatı İtalya, Rusya, Sırbistan ve Bosna Hersek'e yapıyoruz. ABD, Almanya ve Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkeleriyle de ihracat için görüşmelerimiz başladı. Fransa'ya büyük makineler için teklif sunduk, Yurt dışındaki fabrikaların Kovid-19 nedeniyle kapanması sonucu Avrupa'daki firmalar, ürünleri bizden tedarik etmeye çalışıyor. Şu an tam kapasite çalışmalarımızı, üretimimizi yürütüyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 10:12 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 10:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





