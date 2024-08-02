Ağustos ayı emekli maaş promosyonları ne kadar? İşte başvuru şartları...

Emekli maaş promosyonları Ağustos ayında ne kadar oldu? Emekli maaş promosyonlarına başvurular nasıl olacak? Başvuru için şartlar neler? soruları araştırılıyor. Bankalar Ağustos ayı promosyon rakamlarını açıkladı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların güncel emekli maaş promosyon rakamları...