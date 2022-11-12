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Haberler Galeri Aile Destek Paketi Ödemesi yattı mı ne zaman yatacak?

Aile Destek Paketi Ödemesi yattı mı ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yapılacağı, Kasım ayı ödemelerinin ne zaman hesaplara geçeceği araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen programdan faydalananlar 'Kasım ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı?' sorularının yanıtını arıyor. İşte Aile Destek Programı Kasım 2022 ödemeleri ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 10:11 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 10:19
Aile Destek Paketi Ödemesi yattı mı ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri hakkındaki araştırmalar Kasım ayı ile birlikte yeniden gündeme geldi. Bakanlığın ödeme miktarının artırıldığını duyurmasının ardından Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? sorusu araştırılıyor.

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Aile Destek Paketi Ödemesi yattı mı ne zaman yatacak?

Aile Destek Paketi ödemeleri 29 Temmuz itibarıyla başlamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, destek ödemelerinin 450-600 lira olan destek tutarını 850-1.250 liraya yükseldiğini belirtirken, kasım ayı ödeme tarihleri merak konusu oldu. Peki Aile Destek Programı ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar? İşte, merak edilen detaylar..

Aile Destek Paketi Ödemesi yattı mı ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?

2022 Kasım ayı için Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Ödemelerin yapılacağı tarih belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

Aile Destek Paketi Ödemesi yattı mı ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL'ye yükseltiyoruz" dedi.

Aile Destek Ödemelerinin ne kadar olduğu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Buna göre;

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL)

450 TL ve altı: 600 TL alacak.

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı: 550 TL alacak.

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı: 500 TL alacak.

1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL'den az: 450 TL alacak.

Aile Destek Paketi Ödemesi yattı mı ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;Türk vatandaşı olmaması,Mavi Kart sahibi olması,Yerleşim adresinin yurt dışında olması,18 yaşından küçük olması,Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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