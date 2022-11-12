Aile Destek Paketi Ödemesi yattı mı ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL'ye yükseltiyoruz" dedi.

Aile Destek Ödemelerinin ne kadar olduğu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Buna göre;

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL)

450 TL ve altı: 600 TL alacak.

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı: 550 TL alacak.

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı: 500 TL alacak.

1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL'den az: 450 TL alacak.