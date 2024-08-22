Akaryakıt fiyatlarını öğrenmeden yola çıkmayın! Benzine inidirim mi geliyor? İşte 22 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları
Son dakika ekonomi haberleri... Brent, petrol ve döviz kurundaki hareketliliğe göre akaryakıttaki rakamlarda da değişiklik olabiliyor. Peki akaryakıtta son durum ne? Benzine indirim mi gelecek? İşte 22 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları...
Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:35Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:38
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Akaryakıt fiyatlarını öğrenmeden yola çıkmayın! Benzine indirim mi geldi? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 22 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından milyonlarca araç sahibi piyasadaki son durumu yakından takip ediyor.Milyonlarca araç sahibinin sevineceği o haber kapıda sonunda geldi. Benzin fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor.
BENZİNE 1 LİRA 46 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR
23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim uygulanacak.
3 BÜYÜKŞEHİRDE YENİ BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
Yapılacak olan 1 Lira 46 Kuruş indirimin ardından, benzinin litre fiyatı Ankara'da 43.51 TL'ye, İstanbul'da 43.20 TL'ye, İzmir'de ise 44.01 TL'ye gerileyecek.