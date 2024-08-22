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Akaryakıt fiyatlarını öğrenmeden yola çıkmayın! Benzine inidirim mi geliyor? İşte 22 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları

Son dakika ekonomi haberleri... Brent, petrol ve döviz kurundaki hareketliliğe göre akaryakıttaki rakamlarda da değişiklik olabiliyor. Peki akaryakıtta son durum ne? Benzine indirim mi gelecek? İşte 22 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:38

Akaryakıt fiyatlarını öğrenmeden yola çıkmayın! Benzine indirim mi geldi? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 22 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarını öğrenmeden yola çıkmayın! Benzine indirim mi geldi? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 22 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından milyonlarca araç sahibi piyasadaki son durumu yakından takip ediyor.Milyonlarca araç sahibinin sevineceği o haber kapıda sonunda geldi. Benzin fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor.

BENZİNE 1 LİRA 46 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim uygulanacak.

3 BÜYÜKŞEHİRDE YENİ BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Yapılacak olan 1 Lira 46 Kuruş indirimin ardından, benzinin litre fiyatı Ankara'da 43.51 TL'ye, İstanbul'da 43.20 TL'ye, İzmir'de ise 44.01 TL'ye gerileyecek.

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Akaryakıt fiyatlarını öğrenmeden yola çıkmayın! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 22 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarını öğrenmeden yola çıkmayın! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 22 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları

22 AĞUSTOS 2024'TE 3 BÜYÜKŞEHRİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin öncesinde, 22 Ağustos 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 44.52 TL
Motorin: 43.83 TL
LPG: 22.95 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 44.41 TL
Motorin: 43.76 TL
LPG: 22.40 TL

Akaryakıt fiyatlarını öğrenmeden yola çıkmayın! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 22 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarını öğrenmeden yola çıkmayın! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte 22 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları

ANKARA
Benzin: 44.93 TL
Motorin: 44.29 TL
LPG: 22.95 TL

İZMİR

Benzin: 45.39 TL
Motorin: 44.81 TL
LPG: 22.65 TL