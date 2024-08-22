Akaryakıt fiyatlarını öğrenmeden yola çıkmayın! Benzine inidirim mi geliyor? İşte 22 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları

Son dakika ekonomi haberleri... Brent, petrol ve döviz kurundaki hareketliliğe göre akaryakıttaki rakamlarda da değişiklik olabiliyor. Peki akaryakıtta son durum ne? Benzine indirim mi gelecek? İşte 22 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





