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Alışveriş yapmak için bu tarihi bekleyin! Tarım Kredi Marketlerinde 31 Ekim'de fiyatlardaki beklenen düşüş etiketlere yansıyacak!
Alışveriş yapmak için bu tarihi bekleyin! Tarım Kredi Marketlerinde 31 Ekim'de fiyatlardaki beklenen düşüş etiketlere yansıyacak!
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 31 Ekim 2022 yeni indirim kataloğu yayınlandı. Milyonlarca vatandaşın yakından ilgilendiği indirimler Tarım Kredi Marketlerinde fiyat etiketlerine yansıyacak. Güncel aktüel ürünler kataloğu az önce yayınlandı. İşte bakmadan alışveriş yapmak istemeyeğiniz fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 16:21
Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 16:27
Alışveriş yapmak için bu tarihi bekleyin! Tarım Kredi Marketlerinde 31 Ekim'de fiyatlardaki beklenen düşüş etiketlere yansıyacak!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 31 Ekim 2022 yeni indirimler başladı. İşte Başkan Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde İşte 18-31 Ekim arası yeni indirimli ürünler listesi...
Alışveriş yapmak için bu tarihi bekleyin! Tarım Kredi Marketlerinde 31 Ekim'de fiyatlardaki beklenen düşüş etiketlere yansıyacak!
Alışveriş yapmak için bu tarihi bekleyin! Tarım Kredi Marketlerinde 31 Ekim'de fiyatlardaki beklenen düşüş etiketlere yansıyacak!
Alışveriş yapmak için bu tarihi bekleyin! Tarım Kredi Marketlerinde 31 Ekim'de fiyatlardaki beklenen düşüş etiketlere yansıyacak!
Alışveriş yapmak için bu tarihi bekleyin! Tarım Kredi Marketlerinde 31 Ekim'de fiyatlardaki beklenen düşüş etiketlere yansıyacak!