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Haberler Galeri Altın düşecek mi yükselecek mi? 23 Eylül Cuma günü gram, çeyrek, reşat, tam altın fiyatları

Altın düşecek mi yükselecek mi? 23 Eylül Cuma günü gram, çeyrek, reşat, tam altın fiyatları

Altın fiyatları bugün 23 Eylül Cuma yükselişle başladı. Herkesin yakından ilgilendiği alın fiyatlarındaki hareketlilik güncel fiyatlarla ne durumda? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? İşte 23 Eylül Cuma güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 11:26 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 11:32
Altın düşecek mi yükselecek mi? 23 Eylül Cuma günü gram, çeyrek, reşat, tam altın fiyatları

23 Eylül Cuma günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

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Altın düşecek mi yükselecek mi? 23 Eylül Cuma günü gram, çeyrek, reşat, tam altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın:985.406

Altın düşecek mi yükselecek mi? 23 Eylül Cuma günü gram, çeyrek, reşat, tam altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın: 1645
Altın düşecek mi yükselecek mi? 23 Eylül Cuma günü gram, çeyrek, reşat, tam altın fiyatları

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın: 3292

Altın düşecek mi yükselecek mi? 23 Eylül Cuma günü gram, çeyrek, reşat, tam altın fiyatları

TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın: 6528.91

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