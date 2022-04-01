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Altın fiyatları 1 Nisan Cuma! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını araştırıyor. İşte 1 Nisan Cuma güncel, anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 1 Nisan 2022 Cuma 09:17
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Altın fiyatları düştü mü? Çeyrek altın bugün ne kadar? Altını yatırım aracı olarak seçenler ve evlenmeyi düşününler altın fiyatlarını araştırıyor. İşte 1 Nisan Cuma güncel altın fiyatları...