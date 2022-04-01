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Haberler Galeri Altın fiyatları 1 Nisan Cuma! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları 1 Nisan Cuma! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını araştırıyor. İşte 1 Nisan Cuma güncel, anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2022 Cuma 09:17
Altın fiyatları 1 Nisan Cuma! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları düştü mü? Çeyrek altın bugün ne kadar? Altını yatırım aracı olarak seçenler ve evlenmeyi düşününler altın fiyatlarını araştırıyor. İşte 1 Nisan Cuma güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları 1 Nisan Cuma! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

GRAM ALTIN
ALIŞ: 913,29 TL
SATIŞ: 913,51 TL

Altın fiyatları 1 Nisan Cuma! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.483,00 TL
SATIŞ: 1.502,00 TL

Altın fiyatları 1 Nisan Cuma! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.965,00 TL
SATIŞ: 3.004,00 TL

Altın fiyatları 1 Nisan Cuma! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.922,00 TL
SATIŞ: 5.986,00 TL

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