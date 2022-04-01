Altın fiyatları 1 Nisan Cuma! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları 1 Nisan Cuma! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını araştırıyor. İşte 1 Nisan Cuma güncel, anlık altın fiyatları...