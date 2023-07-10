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Haberler Galeri Altın fiyatları 10 Temmuz Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

Altın fiyatları 10 Temmuz Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın yükseldi mi? Altın piyasası yeni haftaya nasıl başladı? soruları araştırılıyor. Özellikle evlenecek olanlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.613 liradan tamamladı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 10 Temmuz Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:17 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:20

Altın fiyatları 10 Temmuz Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?
Altın fiyatları 10 Temmuz Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.616 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Altın fiyatları 10 Temmuz Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?
Altın fiyatları 10 Temmuz Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.616 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.650 lira, Cumhuriyet altını da 10.830 liradan satılıyor.

Altın fiyatları 10 Temmuz Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?
Altın fiyatları 10 Temmuz Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 0,8 artışla 1.926 dolarla kapanışın ardından şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.925 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları 10 Temmuz Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?
Altın fiyatları 10 Temmuz Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

Analistler, küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, yatırımcıların odağında bu hafta ABD'de açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinin bulunduğunu ifade etti.

Altın fiyatları 10 Temmuz Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?
Altın fiyatları 10 Temmuz Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygıların günden güne güçlendiğini hatırlatan analistler, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksinin haziranda 46 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü vurguladı.

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