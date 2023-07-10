Altın fiyatları 10 Temmuz Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın yükseldi mi? Altın piyasası yeni haftaya nasıl başladı? soruları araştırılıyor. Özellikle evlenecek olanlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.613 liradan tamamladı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 10 Temmuz Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları...