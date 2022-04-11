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Haberler Galeri Altın fiyatları 11 Nisan Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları 11 Nisan Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? soruları altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki altın bugün ne kadar? İşte 11 Nisan Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları....

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 09:02
Altın fiyatları 11 Nisan Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 11 Nisan Pazartesi güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları 11 Nisan Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

GRAM ALTIN
ALIŞ: 921,82 TL
SATIŞ: 922,00 TL

Altın fiyatları 11 Nisan Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.497,00 TL
SATIŞ: 1.515,00 TL

Altın fiyatları 11 Nisan Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.993,00 TL
SATIŞ: 3.031,00 TL

Altın fiyatları 11 Nisan Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.977,00 TL
SATIŞ: 6.040,00 TL

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