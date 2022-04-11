Altın fiyatları 11 Nisan Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? soruları altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki altın bugün ne kadar? İşte 11 Nisan Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları....