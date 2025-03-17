Altın fiyatları: 17 Mart 2025 Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Cuma günü, altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 3 bin 515 liradan tamamladı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 17 Mart Pazartesi güncel, canlı altın fiyatları...
AA
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Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 3 bin 515 liradan tamamladı. Peki altın bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 17 Mart Pazartesi güncel, canlı altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından sabah saatleri itibarıyla yüzde 0,6 artışla 3 bin 526 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 820 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 160 liradan satılıyor.
ABD'de enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini işaret eden veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımları varlık fiyatlamalarında etkili oluyor.
ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumu yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, bu durumun küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.
Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 10 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 970 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.