Altın fiyatları: 17 Mart 2025 Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Cuma günü, altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 3 bin 515 liradan tamamladı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 17 Mart Pazartesi güncel, canlı altın fiyatları...

AA Giriş Tarihi : 17 Mart 2025 15:52 Son Güncelleme : 17 Mart 2025 15:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





