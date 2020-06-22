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Altın fiyatları 22 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları 22 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan ekonomik olumsuzluklar, küresel piyasaları ve yatırım araçlarını etkilemeye devam ediyor. Son günlerde oldukça hareketli bir grafik sergileyen altın fiyatları, pandemi döneminde geçtiğimiz yedi buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu bağlamda yatırımcılar altın fiyatları ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? İşte 22 Haziran Pazartesi altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 09:09
Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 09:21
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,08'lik sınırlı artışla 381,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08'lik primle 2 bin 536 liraya yükseldi.
Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yeni haftada altın fiyatları yükselişte mi? İşte 22 Haziran Pazartesi altın fiyatları...
ATA ALTIN
Alış: 2.571,90
Satış: 2.585,90
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 2.535,00
Satış: 2.573,00
YARIM ALTIN
Alış: 1.253,20
Satış: 1.264,90
GRAM ALTIN
Alış: 385,90
Satış: 386,05
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 627,90 TL
SATIŞ: 632,60 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.446,28 TL
SATIŞ: 2.493,78 TL