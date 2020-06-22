Haberler Galeri Altın fiyatları 22 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları 22 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan ekonomik olumsuzluklar, küresel piyasaları ve yatırım araçlarını etkilemeye devam ediyor. Son günlerde oldukça hareketli bir grafik sergileyen altın fiyatları, pandemi döneminde geçtiğimiz yedi buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu bağlamda yatırımcılar altın fiyatları ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? İşte 22 Haziran Pazartesi altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 09:09 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





