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Altın fiyatları 23 Aralık Cuma! Gram, çeyrek, yarım ve ata altın ne kadar?
Altın fiyatları 23 Aralık Cuma! Gram, çeyrek, yarım ve ata altın ne kadar?
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler 'Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Ata altın yükseldin mi?' soruları araştırılıyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 1,2 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.075 liradan tamamladı. İşte 23 Aralık Cuma güncel, anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 11:27
Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 11:27
Altın fiyatları 23 Aralık Cuma! Gram, çeyrek, yarım ve ata altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.080 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altın fiyatları 23 Aralık Cuma! Gram, çeyrek, yarım ve ata altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 1.080 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.770 lira, Cumhuriyet altını da 7.180 liradan satılıyor.
Altın fiyatları 23 Aralık Cuma! Gram, çeyrek, yarım ve ata altın ne kadar?
Altının ons fiyatı dün yüzde 1,2 azalarak günü 1.792 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.798 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları 23 Aralık Cuma! Gram, çeyrek, yarım ve ata altın ne kadar?
Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret eden verilerin sıkı para politikalarının devam edeceği endişelerini arttığını belirtti.
Altın fiyatları 23 Aralık Cuma! Gram, çeyrek, yarım ve ata altın ne kadar?
ABD'de ilk tahminlerde yüzde 2,9 olarak açıklanan 3. çeyrek büyüme verisi dün yüzde 3,2'ye revize edildi.