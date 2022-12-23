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Altın fiyatları 23 Aralık Cuma! Gram, çeyrek, yarım ve ata altın ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler 'Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Ata altın yükseldin mi?' soruları araştırılıyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 1,2 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.075 liradan tamamladı. İşte 23 Aralık Cuma güncel, anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 11:27 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 11:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





