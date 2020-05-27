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Altın fiyatları 27 Mayıs Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları 27 Mayıs Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin yeniden açılarak normalleşme sürecinin başlayacağına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 27 Mayıs Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:48
Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:00
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselişte mi? İşte 27 Mayıs Salı anlık altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 371,21 TL
SATIŞ: 371,39 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 603,60 TL
SATIŞ: 612,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ:1.208,50 TL
SATIŞ: 1.222,50 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.038,28 TL
SATIŞ: 2.079,29 TL
CUMHURİYET ALTIN
ALIŞ: 2.110,00 TL
SATIŞ: 2.142,00 TL
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.476,10 TL
SATIŞ: 2.500,50 TL