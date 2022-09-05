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Altın fiyatları 5 Eylül Pazartesi! Gram, çeyrek, yarım, ata altın ne kadar?
Altın fiyatları 5 Eylül Pazartesi! Gram, çeyrek, yarım, ata altın ne kadar?
Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? soruları altını yatırım aracı olarak görenler tarafından araştırılıyor. İşte 5 Eylül Pazartesi güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 5 Eylül 2022 Pazartesi 09:13
Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2022 Pazartesi 09:21
Altın fiyatları 5 Eylül Pazartesi! Gram, çeyrek, yarım, ata altın ne kadar?
Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Altın yükseldi mi? Çeyrek altın bugün ne kadar? soruları sabah saatleri itibarıyla yoğun olarak araştırılıyor. İşte 5 Eylül Pazartesi güncel, anlık altın fiyatları...
Altın fiyatları 5 Eylül Pazartesi! Gram, çeyrek, yarım, ata altın ne kadar?
Altın fiyatları 5 Eylül Pazartesi gününe yükselişle başladı. Önceki kapanışını 1.002,87 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.003,02 lira satış fiyatı 1.002,79 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatları 5 Eylül Pazartesi! Gram, çeyrek, yarım, ata altın ne kadar?
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.651,00
SATIŞ: 1.667,00
Altın fiyatları 5 Eylül Pazartesi! Gram, çeyrek, yarım, ata altın ne kadar?
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.291,00
SATIŞ: 3.335,00
Altın fiyatları 5 Eylül Pazartesi! Gram, çeyrek, yarım, ata altın ne kadar?
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.582,00
SATIŞ: 6.647,00