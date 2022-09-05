Altın fiyatları 5 Eylül Pazartesi! Gram, çeyrek, yarım, ata altın ne kadar?

Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? soruları altını yatırım aracı olarak görenler tarafından araştırılıyor. İşte 5 Eylül Pazartesi güncel altın fiyatları...