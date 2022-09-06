Altın fiyatları 6 Eylül Salı! Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 6 Eylül Salı! Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın yatırımcısı fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Altın bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? soruları araştırılıyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün ne kadar? İşte 6 Eylül Salı güncel, anlık altın fiyatları...