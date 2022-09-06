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Altın fiyatları 6 Eylül Salı! Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları 6 Eylül Salı! Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın yatırımcısı fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Altın bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? soruları araştırılıyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün ne kadar? İşte 6 Eylül Salı güncel, anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 6 Eylül 2022 Salı 10:48
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2022 Salı 10:57
Altın fiyatları 6 Eylül Salı! Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın yükseldi mi? soruları altın alacak ve satacak olanlar tarafından yakından araştırılıyor. İşte 6 Eylül Salı altın piyasasındaki son durum...
Altın fiyatları 6 Eylül Salı! Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
GRAM ALTIN
ALIŞ: 1.005,31 TL
SATIŞ: 1.005,46 TL
Altın fiyatları 6 Eylül Salı! Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.655,00 TL
SATIŞ: 1.672,00 TL
Altın fiyatları 6 Eylül Salı! Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.299,00 TL
SATIŞ: 3.340,00 TL
Altın fiyatları 6 Eylül Salı! Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.598,00 TL
SATIŞ: 6.656,00 TL