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Altın fiyatları 7 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları 7 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları yeni haftada merak ediliyor. Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 7 Haziran Pazartesi güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 7 Haziran 2021 Pazartesi 09:07
Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2021 Pazartesi 09:12
Altın fiyatları 7 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 7 Haziran Pazartesi anlık altın fiyatları...
Altın fiyatları 7 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
GRAM ALTIN
ALIŞ: 525,51 TL
SATIŞ: 525,50 TL
Altın fiyatları 7 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 844,00 TL
SATIŞ: 865,00 TL
Altın fiyatları 7 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.677,00 TL
SATIŞ: 1.729,00 TL
Altın fiyatları 7 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.357,22 TL
SATIŞ: 3.422,09 TL