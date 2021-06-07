Altın fiyatları 7 Haziran Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yeni haftada merak ediliyor. Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 7 Haziran Pazartesi güncel altın fiyatları...